Paravati di Mileto, compie 29 anni l’auditorium della fondazione Cuore Immacolato di Maria voluto da Natuzza Evolo

Come oggi, ventinove anni fa, il 14 dicembre del 1994, veniva inaugurata a Paravati di Mileto l’auditorium polifunzionale della fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, voluta da Natuzza Evolo, dove per anni si sono svolte diverse iniziative religiose, culturali e di carattere sociale. Un luogo di incontro che ha visto spesso la presenza della stessa mamma Natuzza, di cardinali, vescovi e personaggi del mondo culturale italiano come il famoso giornalista-scrittore Sergio Zavoli che qui dopo avere incontrato mamma Natuzza difronte a una moltitudine di giovani diversi anni fa ebbe modo di pronunciare una frase che ha fatto storia. “Il mio cammino lungo le vie della fede - disse in quella occasione Zavoli - oggi si è rischiarato. L’incontro con questa donna mi ha fatto avvertire la presenza di Dio, più di quanto non era mai accaduto in tanti anni di studi, di letture, di incontri con grandi filosofi e intelligenze del nostro tempo.

Nella stessa sala polifunzionale per anni in migliaia sono stati i pellegrini che hanno sostato in preghiera davanti alla statura della Madonna, realizzata dai maestri di Ortisei secondo le indicazioni fornite dalla stessa Natuzza Evolo che ha sempre dichiarato di vedere la Madonna come “una ragazza bellissima di 15/16 anni, vestita di bianco, con la pelle scura, sollevata da terra e tutta piena di luce”. Da oltre un anno e mezzo la sacra effige è stata collocata nella chiesa della Villa della Gioia aperta al culto il sei agosto del 2022 dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro.

L’auditorium, comunque, ancora oggi è meta continua di tanti pellegrini che si recano a pregare davanti alla tomba della mistica, che si trova accanto alla struttura. Ad accoglierli figura questa epigrafe: «Non cercate me. Alzate lo sguardo verso Gesù e la Madonna. Io sono con voi e prego».