Omicidio Gioffrè a Cosenza: accolta la richiesta della difesa: salta l'udienza preliminare

Accolta la richiesta della difesa nel processo sull'omicidio di Rocco Giuffrè, il pensionato di 75 anni ucciso lo scorso febbraio a Cosenza: salta l'udienza preliminare. Del delitto di via Montegrappa si è autoaccusata la 43enne Tiziana Mirabelli. Gli atti, dunque, tornano in Procura, per come stabilito dal gup del tribunale, Claudia Pingitore, che ha accolto la questione preliminare sollevata dall’avvocato Cristian Cristiano (legale di Tiziana Mirabelli).