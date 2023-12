Il Progetto Superlega non riguarderà... il Pescara: post ironico da oltre 3mila like degli abruzzesi

Sta facendo un numero incredibile di visualizzazioni il post su X del Pescara che ironizza sulla sentenza di oggi in merito alla Superlega di calcio da parte della Corte Europea: oltre 335mila clic per il club di Zeman che in maniera spiritosa e laconica scrive: «Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito».

Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito. — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 21, 2023