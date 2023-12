X torna a funzionare dopo il down. Risolti i 'problemi globali di collegamento per gli utenti'

Si sono risolti i problemi di collegamento alla piattaforma X di Elon Musk che questa mattina, intorno alle 6 ora italiana ha avuto un down di oltre un’ora. La piattaforma ha smesso di funzionare nelle app mobili e nella versione web. Secondo le rilevazioni di Netblocks, c'è stata una "significativa interruzione internazionale". Il blocco si è poi risolto e il social ha ripreso a funzionare, come si può constatare anche dai grafici in discesa del sito downdetector.com, che solitamente monitora i disservizi alle piattaforme internet. Non sono note le cause del problema. Un’altra interruzione di un paio d’ore si è verificata per X la scorsa settimana. I disservizi potrebbero avvantaggiare il rivale Threads, l’app di Meta lanciata da pochi giorni anche in Europa e in Italia, proprio con l’obiettivo di raccogliere una fetta di utenti delusi dalla gestione di Elon Musk.