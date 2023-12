Le piazze d'Italia in musica per il Capodanno, ma il palco più "ricco" sarà a Crotone

Domani Mannarino si esibisce alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Vinicio Capossela al Nuovo Teatro Comunale di Sassari, Cristina Donà al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, Nicola Piovani alla sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Ghemon all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, l'Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano. Venerdì Laura Pausini è al Palaflorio di Bari, Vinicio Capossela al teatro Massimo di Cagliari, Max Gazzè alla sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Tedia al Piazzale della Pace di Alghero, Maria Antonietta al Circolo Arci Mercati Generali di Catania, l’Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano. Sabato Laura Pausini è ancora al Palaflorio di Bari, Vinicio Capossela al teatro Massimo di Cagliari, Max Gazzè alla sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Mannarino al Teatro Biondo di Palermo, Rita Marcotulli al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, l'Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano, Nino Buonocore all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli (NA). Per la notte di Capodanno, domenica 31, Ligabue canta in piazzale della Pace di Alghero (SS), Zucchero e Salmo al Molo Brin di Olbia, Marco Mengoni alla Fiera di Cagliari, Mario Biondi e Tananai in piazza Duomo a Catania, Madame in piazza Sordello a Mantova, Raf in piazza Quercia a Trani, Elodie in piazza Politeama a Palermo, Giuliano Palma in piazzale degli Alpini a Bergamo. Dopo un biennio in Umbria, 'L'anno che verrà', il capodanno di Rai1, si sposta a Crotone. Amadeus porta sul palco, tra gli altri, Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol e Maninni