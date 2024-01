A Cosenza brilla la stella dell'artista Simone Madrigrano

È uscito nei giorni scorsi, in tutti gli store digitali, Icaro: il singolo di SMadri, nome d’arte del cosentino Simone Madrigrano.

Il suo approccio alla musica parte dall’hip hop che lo influenza, da piccolo, nella stesura delle prime canzoni. Già a 13 anni inizia a pubblicare i primi brani e parallelamente frequenta gare di freestyle.

Fondamentale per il suo esordio l’incontro ed il connubio con l’artista comasco Blodi4. Nel 2018, SMadri entra in contatto con le Officine 33 Giri, ed inizia la sua collaborazione con l’artista e produttore calabrese Joe Santelli. Nel maggio 2023, questa collaborazione si consolida e porta alla produzione del suo primo singolo: "Baby".

Icaro è una canzone diversa da quelle ascoltate dalla voce di Smadri fino a questo momento: il brano, infatti, tocca vocalmente sonorità pop con cui il cantante cosentino non si era ancora confrontato. “Icaro” colpisce subito per l’intreccio tra la modernità del suo testo e l’atmosfera anni ’80 della sua musica, e per il mescolarsi delle descrizioni dell’amore nella sua forma più sensuale, nel racconto di un desiderio irrefrenabile con una connessione che sia “per sempre”. Tutto è avvolto da un ritmo leggero e ballabile. Per questo brano, registrato presso le Officine 33 Giri, Joe Santelli ha curato la direzione artistica. La copertina, curata dallo stesso SMadri, è un omaggio ad “Icarus”, del grande pittore Henri Matisse, che rappresenta una versione rivisitata del personaggio mitologico.