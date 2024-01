Due alpinisti travolti e uccisi da una valanga in Val Formazza

Ritrovate le salme di due scialpinisti che sono stati travolti da una valanga nella zona del Lago del Toggia, a circa 2200 metri, nel territorio del comune di Formazza (Verbania).

Sarebbero due escursionisti lombardi provenienti dalla zona di Legnano, la valanga si è staccata tra il passo San Giacomo e l’alpe Toggia. I due, di cui non sono ancora state rese note le generalità, stavano percorrendo con le ciaspole una zona tra le più suggestive di questo lembo settentrionale del Piemonte, incuneato verso la Svizzera.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12 dai guardiani della diga che hanno assistito all’evento. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si sono portati sul punto della valanga e hanno iniziato una prima ricerca con l’Artva (Apparecchio per la ricerca dei travolti da valanga) con esito negativo. Nel frattempo è stato allertato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che, nonostante il forte vento in quota, è riuscito a sbarcare il tecnico e l'unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino che hanno proseguito le ricerche individuando un primo corpo all’interno della massa nevosa e, in seguito grazie alla segnalazione del cane da valanga, il secondo corpo nel lago. Sul posto stanno giungendo l’elicottero dei Vigili del Fuoco con il nucleo sommozzatori per il recupero della salma in acqua e un’ulteriore squadra del Soccorso Alpino civile con un medico e della Guardia di Finanza per la constatazione dei decessi.