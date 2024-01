Un anno fa Sky celebrava la carriera da giocatore e allenatore di Beckenbauer: la storia del Kaiser fino a Italia '90

Ironia della sorte, poco più di un anno fa (dicembre 2022) Sky trasmetteva le immagini del biopic "Il Kaiser - Franz Beckenbauer", che racconta l'ascesa del leggendario campione tedesco, detto - appunto - il Kaiser per il suo carisma, e la sua carriera ricca di successi: da asso del calcio a leggendario allenatore.

Per anni simbolo della nazionale della Germania Ovest, Beckenbauer è stato uno dei giocatori più forti della storia nel ruolo di mediano e poi libero nel Bayern Monaco. Il film culmina con la vittoria della nazionale tedesca, da lui allenata, ai Mondiali di calcio del 1990. Prodotto da Bavaria Fiction per conto di Sky Studios, il film è diretto da Tim Trageser ed interpretato da Klaus Steinbacher, con lui nel cast anche Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger e Sina Tkotsch. La sceneggiatura è di Martin Rauhaus mentre il direttore della fotografia è Eckhard Jansen.

Lontano dal biopic agiografico, il film è un viaggio nel tempo ironico e accurato, che non perde mai di vista l'essere umano Franz dietro al giocatore Beckenbauer: il calciatore del secolo, che ha rivoluzionato il modo in cui gli atleti trattavano i media, ma che ha anche fatto più volte notizia della sua vita privata. Franz crea problemi quando qualcosa non gli va bene e si innamora perdutamente quando incrocia lo sguardo della ragazza giusta. Lascia la Germania per qualche anno e al suo ritorno dalla "Operetta League" negli USA, il famoso programma televisivo "Das Aktuelle Sportstudio" lo accoglie con ballerini di aerobica in sgargianti tutine di acetato. Nel 1984, il calcio è protagonista della televisione privata, i media hanno un ruolo sempre più importante. Franz conosce il gioco e dice: "Sono pronto". Il resto è storia. Fino al prato verde di Italia 90, quando Kaiser Franz - giacca melanzana e pantaloni color crema - marcia trionfalmente verso la Coppa del Mondo.