“Sei volato in cielo troppo presto”, lo struggente addio della compagna di Antonio Russo: il 25enne di Floridia non ce l'ha fatta

Dopo tre mesi di coma, a causa di un incidente stradale avvenuto a Lurate Caccivio, nel Comasco, è morto Antonio Russo, 25 anni, di Floridia, in provincia di Siracusa. Il giovane, che da qualche anno viveva a Malnate (nel Varesotto), era caduto, nella notte tra il 29 e il 30 settembre scorsi, mentre si trovava in sella alla sua Harley Davidson. Le sue condizioni erano apparse molto gravi, i sanitari giunti sul posto con l'ambulanza lo avevano trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Il giovane è stato ricoverato e nelle scorse ore è morto. In questi tre mesi ha ricevuto l'affetto dei suoi cari e delle persone che gli volevano bene che hanno sperato sempre che Russo si riprendesse.

Ad annunciare il decesso sui social è stata la fidanzata con uno struggente post su Facebook: «Sei volato in cielo ancora troppo presto. Avremmo dovuto fare altre mille cose, però il destino ha voluto così, che in questo venerdì notte tu volassi in cielo lasciando per sempre un vuoto in me e in noi sembra proprio una coincidenza: settimana scorsa avevi fatto tre mesi dall’incidente avvenuto di venerdì notte, alla stessa ora in cui stanotte te ne sei andato». E ancora, «Non ti dimenticherò mai, cerco di portare sempre vivo il tuo ricordo, il ricordo di te con quel sorriso e con quegli occhi che fino a due giorni fa mi hanno guardata. Ora sarai il mio piccolo angelo che porterò sempre nel cuore. Proteggimi da lassù, amore mio. Un giorno ci rincontreremo. Riposa in pace, vivrai sempre nel mio cuore e nella mia mente».

Anche il sindaco di Floridia, Marco Carianni, amico di Russo ha voluto lasciare un ricordo su Facebook: «Un ragazzo buono, genuino e tanto, tanto rispettoso. Lo ricordo con affetto e ieri, pensandolo, mi sono sovvenuti in mente i ricordi di quando, nel periodo della pizzeria in via Archimede, giocavamo insieme. Bei ricordi che porterò per sempre con me. Che la terra ti sia lieve, Antonio. Un abbraccio affettuoso alla famiglia Russo». «Condoglianze alle famiglia per la perdita del loro caro con affetto e col cuore sono vicino nel vostro dolore», ha scritto Teresa Failace. «Resterai sempre nel mio cuore… promesso angelo mio…Ciao amore mio», ha scritto Eleonora Quatra.