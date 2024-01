Il Pd paolano raccoglie adesioni. Di Natale: “Forti dei nostri principi”

Si è svolta presso la sede di Viale Mannarino a Paola, una riunione della segreteria del locale circolo del Partito Democratico.

Presenti il segretario del circolo, Fabio Locane, il presidente, Francesca Branchicella e i componenti della segreteria Miriam Trotta, Daniela Servadio, Eusebio Imbroinise, Graziano Di Natale e Doriana Salerno.

“La riunione è servita - affermano - per dare il via alla campagna di adesione al Partito Democratico che terminerà il 31 gennaio e per programmare le prossime iniziative. La discussione è stata sostanzialmente incentrata sulla necessità di proseguire nella costruzione di una proposta alternativa rispetto a quella dell'attuale maggioranza al governo del paese. Il PD, d'altronde, da anni rappresenta un importantissimo punto di riferimento per i paolani”.

A quanti accusano i dem di essere rimasti privi di rappresentanti in comune rispondono seccamente che: “Le idee e i valori non sono merce di scambio e che chi non condivide più la linea del Partito dovrebbe, anzitutto, avere il coraggio di dirlo apertamente in seno al gruppo per poi, coerentemente, rassegnare le proprie dimissioni ma, ahinoi, la coerenza non è per tutti. Il partito - insistono i democratici - non ha mai ceduto sui principi che lo hanno sempre contraddistinto e, coerentemente con questo, ha soltanto preso atto dell'impossibilità di proseguire nell'azione di governo con chi quel patto lo aveva infranto per primo".

Infine: "a quanti cercano di delegittimare il lavoro fatto fino ad oggi" il consiglio è che "prima di insistere nel bieco tentativo di porsi come forza nuova e propulsiva, un preventivo esame di coscienza alla ricerca di tutti gli errori commessi nella propria carriera politica costellata di soli insuccessi politici. Il Partito nelle prossime settimane convocherà la Direzione per discutere della situazione politica locale e delle nuove iniziative già in cantiere”.