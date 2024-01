Neve copiosa sul Messinese, imbiancati i centri montani. Mezzi all'opera sulla Provinciale 168

Il repentino abbassamento delle temperature ha provocato copiose precipitazioni nevose che stanno interessando i centri montani del territorio metropolitano di Messina. La situazione delle strade provinciali è costantemente monitorata e la transitabilità è garantita dall'intervento del personale e dei mezzi della Città metropolitana.

Sono già stati messi in funzione i mezzi spazzaneve sulle arterie stradali maggiormente investite dal fenomeno nevoso, in particolare, sulla provinciale 168 Caronia-Capizzi, dove le precipitazioni sono state particolarmente copiose. La III Direzione "Viabilità metropolitana -Autoparco", in sinergia con la V Direzione - Servizio Protezione Civile, sta coordinando le squadre di intervento - organizzate in precedenza per fronteggiare questo tipo di eventi - in modo da garantire la transitabilità delle strade provinciali e da limitare al minimo gli inevitabili disagi alla popolazione.