Us Acli, volano le regine dei tornei di calcio a 5: Armazem e R. Montagna tentano la ruga. Nella Corporate Hypro non sbaglia un colpo

Le regine dei tornei di calcio a 5 griffati Us Acli-iMarcos viaggiano a vele spiegatissime. Un duro colpo al campionato di Premier League lo ha assestato Armazem che ha vinto a domicilio lo scontro diretto contro l'inseguitrice d'inizio anno Bfb Rovito. Nell'ultimo turno è successo di tutto: una gara carica di agonismo ed equilibrio, con il primo tempo terminato 1-1 grazie al gol di Corbo per la Bfb e di Verta per gli ospiti. Nella ripresa, però, Armazem ha alzato i giri del motore, trovando le reti del successo con Costabile e Cortese, prima che il portiere Astorino blindasse il risultato di 3-1. Vittoria con aggancio del terzo posto per la Soccer San Pietro che ha battuto per 6-1 l'Oratorio San Nicola grazie a un poker di Guido Caputo e alle reti di Fabiano e Riccardo Caputo. Di Forte la marcatura ospite. Cade l'Atlas Acri in casa della Rose Futsal. Una gara tiratissima, su un campo appesantito dalla pioggia; ecco le reti dell'8-6 finale: 3 Brecchi, 2 Fusaro, Servino, Murano e Aquino; 3 Ferraro, Siciliano, Molinaro e Barone. Viaggia a vele spiegate tra le mura amiche la Roglianese, abile a superare per 5-1 il Football Lattarico (2 Milano, 2 Soda, Falbo; Scigliano). Successo convincente per la Don Marano, che ha battuto la concorrenza del Cerisano Soccer per 7-3 (2 Massimilla, 2 Bruno, Zappa, Parrilla, Gargiullo; 2 Managò, Di Santo). Tre punti fondamentali nella parte bassa della classifica per la Giovanile Bianchi, che ha superato per 10-2, in trasferta, la Calabria Young grazie alle reti di Bianco (4), Maletta (3), Corrado (2) e Piccoli. Di Pantusa e Cosentino i gol locali.

La classifica di Premier: Armazem 31, Bfb Rovito 26; Atlas Acri e Soccer San Pietro 20; Roglianese, Don Marano e Rose Futsal 19; Cerisano Soccer 16; Giovanile Bianchi 11, Football Lattarico e Calabria Young 4; Oratorio San Nicola.

Championship

Non si ferma neanche la marcia della Romualdo Montagna nella serie B dei tornei Acli, grazie a uno spettacolare 10-8 contro Lago nella prima gara dell'anno. A trascinare la capolista, le 7 reti di Fucile, accompagnate dai centri di Gagliardi, De Santis e Buccieri; ospiti in gara fino all'ultimo grazie alle doppiette di Posteraro, Palermo e Cherubini, oltre ai gol di Barone e Mazzotta. Perde terreno, alle spalle della prima della classe, lo Spezzano C5, bloccato in casa dal Real Cannuzze. Nel 3-3 finale in gol Scarnati, Rizzo e Bovienzo da una parte; De Giovanni, Rubinacci e autorete dall'altra. Si fa sotto nella corsa al vertice Arintha dopo la vittoria a tavolino contro Campetto Marzi. Respira aria d'alta classifica a pieni polmoni anche Esaro United, in grado di superare per 9-1 Fc Cutura (3 Santostefano, 2 Coscarelli, Provenzano, Pace, Masellis, Bufano: Cannataro). Semaforo rosso per il Lattarico in casa dell'Atletico Cutura: 5-2 il punteggio, con doppietta di Porco e reti di Bruno, Plastina e Giudice. Fiorentino e D'Agostino hanno reso meno amaro il passivo per gli ospiti. Unico pareggio di giornata quello tra Castiglione Cosentino e Wild Boars (3-3): doppietta di Puia e gol Luzzi per i padroni di casa; due gol di Bozzo e rete di Vinceslao per gli ospiti.

La classifica di Championship: Romualdo Montagna 25; Spezzano 20; Arintha 19; Esaro United 18; Fc Cutura 16; Lattarico e Real Cannuzze 13, Castiglione Cosentino e Atletico Cutura 10; Wild Board 8, Lago e Campetto Marzi 1.

League One

Ecco risultati, marcatori e classifica. San Luca-San Francesco 5-4 (2 Bernaudo, 2 Falace e Bruno; 2 Occhiuto, De Mari e Lo Gullo), Marano Principato Futsal-Asd Pietrafitta 11-0 (6 Nicoletti, 3 Tenuta, Principato e De Bartolo); Pixeltek Maranese-Polisportiva Casali del Manco 5-7 (2 Scarnato, Cannataro, Perri e Conforti; 2 Marino, 2 Salatino, 2 D'Ippolito, Rizzuti); Acri C5-Real Briconatura 2-4 (Nigro, Fusaro; 3 Caligiuri, Granata).

Classifica League One. Real Briconatura e Polisportiva Casali del Manco 9; Marano Principatese Futsal 7, Pixeltek Maranese 4; San Luca C5 e San Francesco 3; Pietrafitta e Acri C5 0.

Corporate

Tornano a calcare il campo anche i calcettisti del campionato aziendale, campionato aziendale che da qualche mese ha impreziosito l'offerta dei tornei Us Acli-iMarcos. In grandissimo spolvero Hypro, prima della classe e vittoriosa nella prima trasferta dell'anno sul campo di Omnia È per 2-5 (Drago, Novellis; 3 Chilelli, 2 Abduelrhman). Corsara anche No.Do.S.d. Sul campo della Black Mamba. Nel 4-1 conclusivo in rete Abdelmoez, De Cicco, Mazzuca e Brunetti. Di Spinelli la marcatura locale. Vittoria senza discussioni per NTT Futsal Club, che ha superato per 12-4 I&I Ragnarok (Pastore, doppietta Longo e Trocini). Disintegra mantiene fede al proprio “nome” e batte per 5-2 I&I La Rocha (Cosenza, Curia, Iorno, Luci e autorete; Iannuzzi e Longo).

Classifica Corporate. Hypro 12, No.Do.S.D. E NTT Futsal Club 9; Disintegra Fc e Black Mamba Fc 6; I&I La Rocha, Fincons40 e I&I Ragnarok 0.

Campionati giovanili

Ecco i risultati delle varie Under impegnati nei tornei Us Acli, condizionati dal maltempo nel primo scorcio dell'anno.

Under 8: Pirossigeno Blu-Pirossigerno Rossa 2-16 (Bitonti, Matera; 6 Levantini, 6 Russo, 3 Muraca, Bocci), Oratorio San Nicola-Cerisano Soccer (rinviata), Bfb Rovito-Calabria Young 5-3 (2 Falcone, Fabbricatore, Greco, Muto; 2 Cannata, Curcio), Academy Crotone-Real Sangiovannese 8-2 (5 Cutuli, Cipri, Crugliano e Paparo; Veltri e autorete).

Under 10: Atletico Crotone-Academy Crotone 2-0 (2 Carè), Oratorio San Nicola Bianca-Oratorio San Nicola Blu 2-11 (Vulcano, Greco; 6 Pingitore, 5 Paese), Bfb Rovito-Casali del Manco (rinviata), Camigliatello Silano- Futsal Morelli (rinviata), Pirossigeno-Cerisano Soccer (rinviata), Soccer-San Pietro-Calabria Young 5-3 (2 Bruno, 2 Garro, Bauleo; 2 Pantusa, Parise).

Under 12: Pirossigeno-Cerisano 6-0 (a tavolino). RasTeam-Don Marano (rinviata), Bfb Rovito-Futsal Morelli 9-1 (3 Perna, 3 Baldari, 2 Borelli, Falcone; Pagliaro), Oratorio San Nicola Blu-Soccer San Pietro 7-2 (4 Cozza, Ceci, Chiappetta, Diodato; Argento, Pugliese).

Under 15: Giovanile Bianchi-Città di Fiore 3-6 (2 Aiello, Marino, 3 Bitonti, 2 Marazita e Mazzei); Pirossigeno-Bfb Rovito 3-4 (Covelli, Frassia, Micieli; 3 Fuscaldo, Noto), Football Lattarico-Oratorio San Nicola 5-6 (4 Perrone, Porco; 2 Cozza, 2 Petrasso P., Piluso e Petrasso G.), Pirossigeno-Città di Fiore 3-5 (Pingitore, Russo, Soliberto; Audia, Barberio, Elliani, Foglia e autorete), Oratorio San Nicola-Vog Fagnano 2-9 (Gencarelli, Petrasso; 5 Branca, 2 Esposito, 2 Madera).