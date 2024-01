Austalian Open: Alcaraz batte Gasquet e trova Sonego al secondo turno. La situazione degli italiani

Carlos Alcaraz ha battuto francese Richard Gasquet 7-6 (7/5), 6-1, 6-2 e si è qualificato al secondo turno degli Australian Open dove affronterà l’italiano Lorenzo Sonego.

Lo spagnolo, dopo un avvio difficile nel corso del primo set contro il veterano giocatore transalpino, ha dato dimostrazione di forza non concedendo quasi nulla all’avversario.

«Nel primo set ho sofferto un pò con il suo gioco - ha detto - Stava giocando alla grande ma ho giocato sempre meglio e alla fine ho raggiunto un buon livello».

Il resto della giornata

Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Giulio Zeppieri accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis. La 30enne fiorentina numero 59 al mondo ha battuto la 26enne messicana Renata Zarazua (n.97) per 4-6 6-4 6-2, mentre la 22enne anconetana n.66 del ranking ha eliminato la 22enne svizzera Lulu Sun (n.193). Il 22enne romano n.133 in Atp ha superato in 6-3 3-6 6-3 7-6(7/3) il 33enne serbo Dusan Lajovic (n.51) e ora dovrà affrontare il n.22 al mondo, il 28enne britannico Cameron Norrie. Ko, invece, Camila Giorgia, che si è arresa solo al terzo set contro Vika Azarenka (6-1; 4-6; 6-3).