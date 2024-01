Zeppieri, il sogno AO si spezza al quinto set: Norrie rimonta (3-6/6-7/6-2/6-4/6-4) e vola al terzo turno

Alla fine si è dovuto arrendere alla voglia di rivalsa di Cameron Norrie. L'inglese che, per gran parte dei primi due set, era stato messo sotto dall'underdog italiano Giulio Zeppieri (6-3/7-6) nel secondo turno degli Australian Open. Il tennista azzurro, però, è arrivato col fiato cortissimo e la maggior esperienza del britannico ha fatto la differenza nei tre set finali (6-2/6-4/6-4).

Nel tabellone femminile, invece, disco verde per Jasmine Paolini che ha battuto in 2 set (6-2/6-3) la tedesca Tatjana Maria. Si ferma al secondo turno, invece, l'avventura australiana di Miriana Trevisan, battuta per 6-4/6-4 dalla outsider francese Oceane Dodin.