Gigi Riva, capocannoniere della Nazionale con 35 reti e numero 11 dello scudetto del Cagliari del 1970, è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il campione rossoblù è stato sottoposto ad accertamenti dopo un malore in casa nei giorni scorsi.

Le sue condizioni non sono gravi, dovrà subire un intervento al cuore, ma non particolarmente complicato.

Riva, ora presidente onorario del Cagliari, ha 79 anni compiuti lo scorso novembre.