Veronica Rigoni trasferita in Veneto, la collaboratrice di Occhiuto proseguire le cure specialistiche

Dall'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro al San Bartolo di Vicenza. Nella giornata di ieri, un volo militare ha trasportato Veronica Rigoni (dopo l'incidente dei giorni scorsi), la segretaria particolare del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un centro specialistico a Vicenza per continuare il percorso di cure e riabilitazione. Come succede in simili occasioni, la richiesta è stata gestita e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini.