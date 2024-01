“Siamo tutti Jannik Sinner!”, cronaca di una domenica clamorosa: pioggia di complimenti da Meloni a Malagò e... Djokovic

Tutti pazzi per Sinner. I social sono un susseguirsi di post, messaggi, foto di complimenti per l'altoatesino dopo la vittoria agli Australian Open. Colleghi tennisti, i vertici dello sport italiano, politici, sportivi ed ex i messaggi non si contano. Ed in attesa del rientro in Italia di Sinner (tornerà martedì e andrà a Bolzano, poi virerà su Roma nella serata di mercoledì) e dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’1 febbraio con i compagni di Davis - come anticipato nei giorni scorsi - è il giorno della celebrazione. La prima reazione social è proprio di Sinner con un post su Instagram: «Mai smettere di combattere. Il mio primo titolo del Grande Slam, ho perso le parole. Forza!».

Per la premier Giorgia Meloni «Jannik Sinner scrive una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l'Italia conquista lo slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un vero campione». Tantissimi i complimenti: dal presidente del Senato, Ignazio La Russa ("l'emozionante vittoria di Jannik Sinner all’Australian Open porta l’Italia sul tetto del mondo nel tennis e ci regala un sogno inseguito per decenni.

Tecnica, coraggio, tenacia e cuore: che orgoglio per noi italiani vederlo alzare il trofeo! Grazie Campione, continua così», al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ("Immenso Sinner! L’Italia si stringe attorno al suo campione. Il primo a vincere l’Australian Open. Una giornata memorabile per il nostro sport"), dal ministro per lo Sport e e i giovani Andrea Abodi ("Mai visto un campione così grande e così semplice, profondo e umano. Felice e orgoglioso che sia italiano") al presidente del Coni, Giovanni Malagò ("Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale. Sei un’eccellenza che coniuga il talento all’applicazione, la consapevolezza all’umiltà. Siamo tutti Jannik Sinner. Orgogliosi di te").

«Sono felicissimo per te! Te ne meriti più di uno! Goditi il momento, amico mio», il messaggio di Alcaraz su X. «Che partita, che lotta. Complimenti Jannik» ha scritto Iga Swiatek. Su Instagram arrivano i complimenti da Rafael Nadal che ha postato una foto dell’altoatesino con il trofeo degli Australian Open: "Grandissimo Jan, bravissimo - il messaggio di Nadal - Bellissimo torneo, il tuo primo torneo del Grand Slam! Un caro saluto a te, il tuo team, tua famiglia e tutta l’Italia che ha vinto oggi con te». «Bravo Jannik. Meritato, congratulazioni a te a alla tua famiglia» ha postato un una storia su Instagram Novak Djokovic, sconfitto da Sinner in semifinale.

Complimenti a Sinner anche da Rod Laver: «Il tennis italiano è in buone mani - il messaggio su X dell'ex campione australiano - Jannik Sinner ha battuto i migliori per vincere il suo primo Major. Con il suo gioco a tutto tondo e la sua giovinezza, è destinato a vincerne molti altri». «Sei stato semplicemente straordinario», è il messaggio postato da Gianluigi Buffon mentre il n.1 della Figc, Gabriele Gravina definisce Sinner «un orgoglio nazionale. Vederlo trionfare in Australia è stata un’emozione indescrivibile. Tutta l’Italia del calcio ha tifato per lui. Bravissimo Jannik e complimenti alla Federtennis».

«Abbiamo vissuto un’emozione straordinaria, una di quelle date che abbiamo sognato tutta la vita di poter vedere - è stato il commento del presidente della Fitp, Angelo Binaghi - Grazie a questo fantastico atleta abbiamo raggiunto un risultato incredibile. Va dato atto al suo avversario di aver giocato due set a un livello stratosferico». E Sinner vede avvicinarsi il podio della classifica mondiale: con Medvedev (terzo) arrivato in finale i primi tre posti sono rimasti invariati, ma l’azzurro conquista tanti punti che lo proiettano virtualmente tra i primi tre.