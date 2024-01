Us Acli nel ricordo di Giuseppe Falbo. Spiccano il volo Armazem e R. Montagna. Corporate: cade la capolista

Nel campionato aziendale, la Corporate, da segnalare il passo falso inaspettato della Hypro , sconfitta per 5-3 da Disintegra, grazie a un super Iorno (tripletta) e alle reti di Cosenza e Florio. Per gli ospiti, in gol Abduelrhman, Cardenas e Cerchiaro. Stop interno, invece, per la NTT Futsal Club, battuta nello scontro diretto dalla No.Do.S.D. Per 1-4: poker di Brunetti e rete di Picari. Tiratissimo nel punteggio l'incontro tra Omnia È e Black Mamba Fc, vinto dai padroni di casa per 3-2 (2 Trocini, Drago; Bloise e D'Ippolito). Primo successo in stagione, infine, per I&I La Rocha, abile a superare per 4-1 Fincons40 (2 Trotta, Marino, Longo; Strangis).

Nel nome di Giuseppe Falbo . Turno di campionato molto triste per via della scomparsa improvvisa di uno dei calcettisti che, negli scorsi anni, aveva preso parte ai tornei Us Acli-iMarcos. Gli organizzatori, stringendosi attorno alla famiglia del ragazzo, hanno rinviato le gare che coinvolgevano la Calabria Young in Premier e lo Spezzano C5 in Championship.

In Premier prosegue la marcia solitaria di Armazem , che ha sfruttato un altro passo falso della Bfb Rovito per creare il vuoto in classifica. La capolista ha battuto per 8-2 la Giovanile Bianchi (3 Francesco Nardi, 2 Galiano, 2 Costabile, Panaia; Piccoli, Bianco). Grande protagonista di giornata la Don Marano, vittoriosa per 10-2 contro la Football Lattarico sulle ali del capocannoniere del torneo, Massimilla (con 37 reti guida il podio completato da Alfano della Bfb Rovito – con 33 reti – Caputo della Soccer San Pietro e Cortese della Armazem – con 24 gol), autore di cinque reti. In gol anche Gargiulo (2), Zappa, Parrilla e Iorio. Di Abate e De Seta le marcature degli ospiti. La seconda della classe Bfb Rovito, come detto, è scivolata sulla buccia di banana chiamata... Rose Futsal. Nel tabellino del 9-6 finale hanno trovato spazio un grande Brecchi (5), Fusaro (2), Stive Murano e Devis Murano da una parte; Alfano (poker), Fiorita e Fernandes dall'altra. Nella prima del girone di ritorno, fa valere il fattore campo la Roglianese, abile a battere per 7-3 l'Atlas Acri (2 Stumpo, Marsico, Pignataro, Soda e due autoreti; Ferraro, Siciliano e Iervasi dall'altra). Niente da fare, infine, per la Cerisano Soccer, battuta per 8-5 sul campo della Soccer San Pietro. In grande spolvero Caputo (5 gol) e compagni (doppietta di Donato e rete di Leonetti). Di Toscano, Managò, Di Santo, Chiappetta (più un autogol) le firme avversarie.

Classifica Premier League. Armazem 34; Bfb Rovito 26; Soccer San Pietro 23; Roglianese, Don Marano, Rose Futsal 22; Atlas Acri 20; Cerisano 16; Giovanile Bianchi 11; Football Lattarico e Calabria Young 4; Oratorio San Nicola 0.

In Championship tiene testa con personalità la Romualdo Montagna, abile a superare in trasferta Campetto Marzi per 6-12 (4 Ruffolo, Filice e Alessio; 4 Fucile, 3 Mario Gagliardi, 2 Sandro Gagliardi, Alex Gagliardi, Buccieri e Petrungaro). Turno impreziosito dal derby delle due Cutura. L'ha spuntata per 5-4 Fc supportata da Cannataro (tripletta), De Napoli e De Franco; per l'Atletico doppiette di Bruno e Plastina. Esaro United scatenato in trasferta sul campo del Lago, battuto 10-0 grazie al poker di Coscarelli, alla doppietta di Bianco e alle reti di Ammenda, Occhiuzzo, Pace e Masellis. Giornata di campionato completata dai pareggi tra Real Cannuzze Arintha (2-2: Pellicori, Naccarato; Russo, Iantorno) e Lattarico-Castiglione Cosentino (7-7: 4 Trotta, Gianni De Luca, Alex De Luca, D'Agostino; 2 Silani, 2 Principe, Puia, Nigro e Aquila).

Classifica Championship. Romualdo Montagna 28; Esaro United 21; Arintha Futsal e Spezzano C5 20; Fc Ctìutura 19, Lattarico C5 e Real Cannuzze 14; Castiglione Cosentino 11; Atletico Cutura 10, Wild Boars 8; Lago e Campetto Marzi 1. Nella classifica dei capocannonieri guida Fucile della Romualdo Montagna con 28 gol, tallonato da Bruno dell'Arintha (20) e dal duo formato da Puia del Castiglione Cosentino e De Luca dell'Arintha (17).

In League One, la Pixeltex Maranese ha vinto in trasferta per 3-11 contro il San Francesco (2 Giacomo Canestrino, Ugo Canestrino; 4 Paciola, 2 Greco, 2 Scarlato, Andrieri, Cicero, Lopreiato). Acri corsaro sul campo del Pietrafitta per 5-7 (2 Tarsitano, Allevato, Lopes, Sijinardi; 3 Turano, 2 Marchese, Viteritti, Fusaro). Resta sempre in vetta la Real Briconatura, che ha battuto il San Luca per 5-4 (3 Caligiuri, 2 Giorno; 2 Bruno, Laratta, Greco). Pari e patta tra Polisportiva Casali del Manco e Marano Principato Futsal. Nel 2-2 finale doppiette di D'Ippolito e Nicoletti.

Classifica League One. Real Briconatura 12, Polisportiva Casali del Manco 10, Marano Principato Futsal 8; Pixeltex Maranaese 7; San Luca, San Francesco e Acri C5 3; Asd Pietrafitta 0. Sul podio dei cannonieri, al momento, ci sono Nicoletti della Marano Principato Futsal (15), Caligiuri della Real Briconatura (11) e, a pari merito con 7, Scarcello (Polisportiva Casali del Manco) e Greco (Pixeltek Maranese).

Proseguono a vele spiegate anche i campionati giovanili: ecco il podio dei capocannonieri per ogni categoria.

Under 8: Russo della Pirossigeno Rossa (17), Levantini della Pirossigeno Rossa (13), Danti delle Stelle Azzurre (11).

Under 10: Perna della Bfb Rovito (27), Mancuso della Giovanile Bianchi (25); Paese dell'Oratorio San Nicola (19).

Under 12: Consolini della Pirossigeno (20); Cozza dell'Oratorio San Nicola e Argento della Soccer San Pietro (10).

Under 15: Bitonti (20), Marazita e Mazzei (14) tutti e tre della Città di Fiore.

Under 17: Madera della Vog Fagnano (11), Barrella (9) e Raia (6) entrambi della RasTeam.

