Da tutta Italia a Cerisano per le frittole e la quadara. Premio a Vito Teti

Si chiude il sipario sul capitolo della Confraternita della frittola calabrese 2024. La due giorni svoltasi a Cerisano, organizzata da Comune e Confraternita per il Festival delle Serre Winter, ha avuto il successo atteso. Sono giunti da tutta Italia i confratelli delle altre eccellenze enogastronomiche per festeggiare l'antico rito del maiale in Calabria.

Sabato con la "quadara" in piazza, artisti di strada e musica popolare di qualità, è stato coinvolto l’intero paese per una festa popolare. Domenica invece raduno in mattinata presso il sagrato della chiesa del Carmine dei partecipanti appartenenti a diverse confraternite provenienti da Reggio Calabria, Busto Arsizio, Brescia, Novara, Palermo, Cariati. "Una visita magistralmente guidata dallo storico Luigi Bilotto, ci ha fatto scoprire meraviglie artistiche e curiosità della Cerisano antica", ha voluto rimarcare il priore Emilio Iantorno. E poi tutti a Palazzo Sersale dove si è svolta, dopo un aperitivo rinforzato e musica popolare, "la tavola rotonda sulle tradizioni partendo proprio dalle frittole, oltre che sulle strategie di rilancio dei nostri paesi". Interventi dell’assessore regionale Gianluca Gallo, del sindaco Lucio Di Gioia, del presidente Fice Marco Porzio, del giornalista Andrea Radic, del presidente dell’associazione la Quadara Emilio Iantorno e con le qualificanti riflessioni del Prof Vito Teti. L’interessante ed appassionata tavola rotonda è stata moderata dal giornalista Francesco Mannarino. Si è anche premiata un'azienda fatta di giovani di Orsomarso che coltivano ed esportano peperoncini: il progetto Kalab di Luciano Fortunato, esempio di sano investimento nella propria terra. Infine è stato premiato, con la prima edizione della “Quadara d’argento” opera del maestro Gerardo Sacco, il Professore Vito Teti che, "con i suoi studi e le sue riflessioni rappresenta una fonte di ispirazione per la nostra associazione". La giornata si è conclusa a tavola in compagnia del giornalista Andrea Radic con frittolata nei saloni di palazzo Sersale sapientemente preparata dalla famiglia Colonna di "Chianu 'e Piru" con la collaborazione di Francesco De Rose.