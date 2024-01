Sanità in Calabria, si rinforza il gruppo di medici cubani: 98 camici bianchi a Cosenza per il corso di italiano

Il terzo gruppo di medici cubani destinati agli ospedali della Calabria è a Cosenza. Sono 98 i "camici bianchi" che hanno trovato alloggio nella caserma dei bersaglieri Luigi Settino in Via Panebianco. Dopo aver frequentato un corso di italiano, organizzato dal Centro Linguistico d'Ateneo dell'Università della Calabria, il terzo gruppo di medici cubani, reclutato dal Commissario ad acta della sanità Roberto Occhiuto per rinforzare i servizi sanitari, si unirà agli altri colleghi.