Il Crotone comunica due operazioni in entrata: il jolly offensivo Dimitiar Kostadinov, bulgaro classe 1999, che arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Septemvri Sofia dove si è messo in luce in questa prima parte di stagione andando a segno ben 8 volte in 21 gare, e il giovane centrocampista Riccardo Costa, classe 2004, che arriva dal Brindisi.