Poiana in difficoltà nella vecchia stazione di Milazzo salva grazie a Chiara e Francesco

Oggi salvataggio di una stupenda Poiana trovata in difficoltà da Chiara Marturano e Francesco Trifirò nei pressi della vecchia stazione di Milazzo. Tramite la forte collaborazione con la Polizia locale della Città di Milazzo (in foto l’Agente Angela Ciarrotta) i volontari guidati da Carmelo Isgrò sono tempestivamente intervenuti per recuperarla. L’animale era é disorientato ma fortunatamente non presentava rotture alle ali. E’ stata consegnata ai veterinari del Centro Recupero Fauna Selvatica "Stretto di Messina".

Isgrò ha voluto ringraziare Chiara e Francesco che l’hanno custodita fino al tempestivo arrivo dello staff rescue del MuMa Museo del Mare Milazzo (Adele Schittone, Giancarlo Torre, Antonio Torre) e la Polizia locale di Milazzo per la grande sensibilità che dimostra sempre nei riguardi degli animali in difficoltà.