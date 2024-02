A Sanremo è già Fiorello mania: "Da Fazio il Papa, a noi hanno lasciato i Santi Francesi e Sangiovanni"

Ci siamo. Manca un giorno all'avvio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ma nella città dei fiori già tutto racconta di una kermesse che per una settimana farà fermare l'Italia. Fiorello ha già squarciato l'alba dei sanremesi con il suo "Aristonello". Alle prime luci del mattino, Fiore e la squadra di Viva Rai2! hanno dato vita ad uno show inedito per il Festival, con tanto di banda, quella di Bordighera, e con un ospite a sorpresa, Amadeus , tirato giù dal letto alle 4 per partecipare alla festa in strada in tenuta rock, con tanto di acconciatura con la cresta. Del resto il conduttore e direttore artistico aveva promesso un «Festival h24» con una colonizzazione di tutte le fasce orarie del palinsesto Rai e una diffusione sempre più accentuata della kermesse anche negli spazi della città dei fiori.

Quella di oggi è l’unica puntata mattutina per Viva Rai2!, con Fiorello insieme ad Alessia Marcuzzi, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Lo show andrà sempre in diretta dopo le serate del Festival e fino a notte fonda fino a venerdì. All’indomani del collegamento con Fabio Fazio a "Che tempo che fa", Fiorello ha ironizzato ancora sul Nove: «Ieri abbiamo detto che sarà l'ultimo Sanremo per noi, ma non abbiamo detto tutta la verità. Non solo il cantante che vincerà il Festival non potrà andare alla Nove, ma non la potrà guardarla per due settimane! Durante Sanremo 3 per 3 farà 6. Lo hanno deciso i vertici Rai. D’altronde - ha concluso Fiorello - è tutta colpa di Belzebù/Amadeus, invidioso perché Fazio ha avuto il Papa, mentre noi Sangiovanni e i Santi Francesi». Un riferimento anche agli hotel sold out in città: «Il dg Rai dorme su una branda accanto a me, mia moglie e mia figlia mentre Rossi dorme da Amadeus, tra Kira e Josè», ha scherzato il mattatore. Dopo la diretta di VivaRai2! Fiorello ha ricevuto il Premio Numeri Uno - Città di Sanremo dal sindaco uscente Alberto Biancheri che ha voluto ringraziarlo della sua presenza in città e onorare così l’unicità del suo talento.