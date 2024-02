Atto vandalico, danneggiate 6 auto della "Messina Social City". Basile: "Episodi non più tollerabili"

Atti vandalici al parco auto della Messina Social City. La triste scoperta degli operatori dell'azienda che gestisce i servizi sociali per conto del Comune è avvenuta questa mattina. Sei i mezzi danneggiati all'interno del parco auto che si trova a due passi da Palazzo Satellite, un vile gesto che ha messo a rischio i servizi quotidiani in supporto dei minori della città. Immediata la reazione del sindaco: “Questi atti di inciviltà non sono più tollerabili, scrive Basile su Facebook, e adotteremo i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili. Intanto saranno riparati tutti i mezzi per garantire il loro ritorno su strada al più presto”.