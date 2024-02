Pranzo da Miss... a Cosenza: la Reginetta d'Italia Francesca Bergesio fa tappa nella città dei bruzi

Una graditissima ospite per la città dei bruzi e per uno degli osti più accoglienti di Cosenza, Roberto Vallo. Miss Italia del 2023, la piemontese Francesca Bergesio, nei giorni scorsi ha fatto tappa in Calabria, scegliendo di pranzare "Al Vicoletto", storico... quartier generale per i vip che transitano da Cosenza. Non poteva mancare il tradizionale scatto per i social che ha visto Vallo e il suo team di ristorazione immortalati insieme alla Reginetta d'Italia. In attesa che altri personaggi dello spettacolo varchino la soglia della città dei bruzi...