Festival di Sanremo, Amadeus: "Pronto ad accogliere i trattori, non cambio idea".

«L'argomento - ricorda Amadeus rispondendo alle domande dei giornalisti - è venuto fuori ieri in conferenza stampa. Da conduttore e direttore artistico, siccome è un problema serio, che riguarda anche l’Europa, alla domanda se avessero voglia di venire li accoglieresti, rispondo di sì e rimango di questa idea. Poi c'è una fase successiva. Nessuno mi ha chiamato sul cellulare, se qualcuno contatterà la Rai e farà sapere chi sono le persone o la persona che ha desiderio di essere presente, vedremo». Amadeus non si sbilancia sulla possibile serata, «magari mercoledì, giovedì, venerdì, non lo so, ho aperto le porte e basta».

«La Rai sta dando, ha dato e darà spazio e voce a queste associazioni in tutti i notiziari e in tutti i programmi di approfondimento. Ma sul tema Sanremo non c'è nessun contatto, nessuna trattativa in corso». Lo ribadisce Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, rispondendo a una domanda sull'arrivo dei trattori, che avrebbero avuto il via libera dalle autorità per venerdì 9 febbraio. «Valuteremo se questi contatti ci saranno e le modalità di gestione. Per la Rai al momento non c'è una data di intervento. Questa è la posizione attuale dell’azienda», aggiunge.