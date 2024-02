Piscina comunale di Reggio, il restyling procede come da programma

Avanti tutta con la riqualificazione della piscina comunale. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal vicesindaco Paolo Brunetti e dal consigliere comunale con delega allo Sport Giovanni Latella, ha effettuato un sopralluogo nell’area per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di “riqualificazione dell’impianto natatorio comunale del polo sportivo di piazza della Pace”.

È infatti in corso la demolizione dei manufatti preesistenti per consentire la successiva realizzazione di un nuovo moderno impianto sportivo che prevede, tra l’altro, la rigenerazione della vasca coperta e delle strutture di servizio e di supporto per atleti e pubblico. I lavori sono stati consegnati poche settimane fa e si aggiungono in zona a quelli di ristrutturazione del cosiddetto “Palloncino” ed a quelli di restyling dello Stadio “Oreste Granillo”.

