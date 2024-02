Festival di Sanremo, numeri da record. La Rai: "Questo festival nella storia". Fiorello: "Se i dati sono questi rifarei il ballo del qua qua"

Ci siamo. E' la serata finale, nella notte conosceremo il nome del vincitore della 74.esima festival di Sanremo. Di nuovo sul palco tutti i 30 Big , presentati anche dal co-co Fiorello, che torna al fianco di Amadeus. A inizio di puntata Amadeus svelerà la classifica provvisoria basata sulla media delle prime quattro serate e darà il via alla votazione che coinvolge solo il televoto. A fine esibizioni sarà stilata la classifica complessiva e le prime cinque canzoni saranno riproposte e si procederà poi, ripartendo da zero per la top five, a una nuova votazione di tutte e tre giurie: che decreterà il vincitore: televoto (34%, della sala stampa, tv e web (33%) e delle radio (33%). La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2024.

«È successo poco in questa edizione del festival, e ci siamo aggrappati a quella cosa lì. Ma ascoltando i dati sono impressionato: se il risultato è questo, il ballo del qua qua lo rifarei volentieri». Con l'ironia consueta Fiorello scherza in sala stampa sul caso Travolta, tirando le somme di un festival dagli ascolti record che lo vedrà stasera sul palco per la finale come co-conduttore. «Sono molto felice, onorato di aver fatto parte di cinque edizioni, anche se l’anno scorso siamo stati in smart working. Quest’anno siamo qui, ed è anche un pòla novità di questo festival, avere un varietà a fianco all’Ariston. Ci abbiamo dato dentro di notte, questa sera gli Amarello si ritroveranno per l'ultima volta insieme, credo ci divertiremo molto», dice lo showman.

«Per me - sottolinea - è una serata molto importante, per la prima volta tutte e due le mie figlie, anche Olivia, e mia moglie, saranno in sala. Tu sei abituato - dice ad Amadeus - per me sarà un motivo di emozione in più e di fare ancora meglio. cercherò di dare il massimo senza esagerare, perché la serata è lunga, ti starò a fianco». Ieri sera quando è entrato in gara travestito da Manuel Franjo, Lorella Cuccarini non lo ha riconosciuto: «Gli imprevisti, il non essere perfetti rendono bello questo mestiere, la perfezione non mi piace, preparare tutto al 100%, un margine di imprevedibilità spero che arrivi sempre». E Fiorello torna sulla polemica su John Travolta: «Ho una sola domanda: hai delle sneakers?». E Amadeus rincara la battuta: «Ormai quando entrano glli ospiti guardiamo i piedi, non li guardiamo in faccia». Il riferimento è alla presunta pubblicità occulta delle scarpe dell’attore americano". Il riferimento è alla presunta pubblicità occulta delle scarpe dell’attore americano.

L'ordine di uscita di stasera

Renga e Nek, BigMama, Gazzelle, D'Argen D'Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Colors, Maninni, La Sad, Mr Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, Bknr44, Rose Villain.

Gli altri ospiti della serata

Sul palco arriva l’etoile Roberto Bolle. E poi un pezzo di storia della musica italiana, con Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di Non ho l’età. All’Ariston, per lo spazio dedicato alla fiction, anche il Doc Luca Argentero e Claudio Gioè per la partenza della fiction Rai Makari 3. Bis per Tedua che dopo aver inaugurato i concerti sulla Costa Smeralda saluta la nave, in piazza Colombo c'è Tananai.