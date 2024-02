Torture nel carcere di Reggio Emilia, la senatrice Cucchi: “Carcere critico”. Piantedosi: “Dignità da assicurare”

«Nella scorsa primavera ho visitato il carcere di Reggio Emilia, lo stesso dove si sono verificati i gravi episodi di tortura documentati in un video, proprio a seguito della segnalazione di quel caso. È un carcere con diverse criticità, dove durante la mia ispezione ho trovato detenuti in condizioni disumane: alcuni con i propri escrementi nella stessa cella. Il problema in genere riguarda i nuovi arrivi, quelli maggiormente esposti anche al rischio di suicidio». Così la senatrice Ilaria Cucchi in merito all’istituto di Reggio Emilia.

Le parole del ministro

«Fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti, e quindi dare giudizi molto netti preventivamente è sempre qualcosa che deve avere un certo riguardo, è ovvio che non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine di una visita ad Imola, rispondendo ad una domanda sul video del pestaggio in carcere a Reggio Emilia.