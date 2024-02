Medio Oriente e polemiche sul palco di Sanremo, Ghali: “Ne parlo sin da bambino”. Sergio (Rai): “Solidarietà ai popoli”

«Ho sempre parlato di questi temi da quando sono bambino. Non dal 7 ottobre». Ghali risponde così all’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar che ha ritenuto "vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile».

Le parole dell'ad della Rai

«Ho vissuto assieme all’ambasciatore Bar ed alla presidente Di Segni gli eventi che la Rai ha dedicato alla memoria della Shoah nell’ultima settimana di gennaio. E ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano - e continueranno a farlo - la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele ed alla comunità ebraica è sentita e convinta». Così l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio in merito a una affermazione su Israele e Palestina fatta da Ghali durante il Festival di Sanremo.