Us Acli: semaforo giallo per Armazem, Bfb Rovito non ne approfitta. Corporate: No.Do.S.D. non perde un colpo

C'è chi viaggia a ritmo spedito sul treno Us Acli-iMarcos e c'è chi... vi vola sopra. È il caso di No.Do.S.D. che sta letteralmente dominando il campionato aziendale Corporate, avendo centrato la settima vittoria su sette partite disputate. Un'armata che non ha intenzione di fermare la propria corsa, come ha dimostrato nel derby contro Omnia È. Successo di grande personalità per la capolista che ha battuto per 5-2 gli avversari in trasferta grazie alle doppiette di Lucarelli e Nicoletti e al gol di De Cicco, che hanno vanificato le due reti di Tufa. Non molla la presa Disintegra Fc che ha lottato contro la Black Mamba di uno scatenato Scarlato (doppietta) e ha avuto le meglio per 3-2 grazie ai gol di Luci e Petrungaro (2). Resta nei quartieri alti della classifica anche Hypro, che ha fatto lo scherzetto esterno alla Fincons40 vincendo per 4-2 (Carioti, Giordano; 2 Chilelli, AbduelRhman e De Fazio). La Rocha in grande spolvero contro Ragnarok, sconfitta per 5-3 (3 Trotta, 2 Marino; Macrì, Pastore, Scuderi).

Classifica Corporate. No.Do.S.D. 21, Disintegra Fc 18, Omnia È e Hypro srl 15; NTT Futsal Club 12; I&I La Rocha 9; Black Mamba Fc 6; Fincons40 e I&I Ragnarok 0. Nella classifica dei capocannonieri in testa Principe (Ntt) con 15 gol. Dietro di lui Drago (Omnia È) e Chilelli (Hypro) 13. C'è vita sul pianeta Premier League? Sì, c'è vita. Perché gli invincibili dell'Armazem hanno perso terreno... ma non la partita, terminata 1-1 (Murano e Curcio) contro Rose. La prima classe non perdeva punti da quasi tre mesi e mezzo: 5-5 il 30 ottobre 2023, guarda caso, sempre contro il Rose, che è a tutti gli effetti la bestia nera dell'Armazem. Non ne ha approfittato a dovere, però, la seconda della classe Bfb Rovito che ha collezionato un punto in trasferta, sul campo della Don Marano. Nel 3-3 finale in rete il solito Massimilla, che continua a sbriciolare record su record (43 gol in 14 giornate), autore di una doppietta, e Minervini per i locali, Corbo (due) ed Elia per gli ospiti. Giornata di grazia per l'Atlas Acri che ha vinto a domicilio con un punteggio ampio frenando la corsa verso le zone alte della classifica della Soccer San Pietro, battuta 4-9. Giornata da incorniciare per il bomber acrese Barone che di gol ne ha messi a segno sei. Uno a testa per i compagni Ferraro, Siciliano e Lorelli. Di Caputo (2), Zicarelli e Sicilia i gol sanpietresi. Guadagna posizioni la Roglianese, abile a superare per 3-1 la Giovanile Bianchi (2 Iorno, Marsico; Piccoli). Cerisano di “corto muso” contro la Calabria Young: nel 5-4 finale in gol Managò (2), Mancini, Di Santo e Chiappetta da una parte; Cosentino (2), Fuoco e Pantusa dall'altra. Roboante 10-5 in trasferta per il Lattarico sul campo dell'Oratorio San Nicola (3 Forte, Manna e De Luca; 4 Pesce, 2 Abate e 2 Costantino).