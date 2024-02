Penuria idrica a Cosenza in zona Case, la Sorical spiega: “Dovuta a un'interruzione di corrente”

A causa di una interruzione di energia elettrica per lavori di Enel distribuzione che hanno determinato lo spegnimento delle pompe di sollevamento delle utenze della zona Case Alte, si è reso necessario interrompere, nella giornata odierna, l’erogazione idropotabile nella stessa zona della città. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical. Disagi saranno avvertiti anche nelle zone di Cozzo Pisani e di via Corsonello ai confini con Mendicino. Sorical informa che, non appena sarà ripristinata la fornitura elettrica, sarà possibile riprendere l’ordinaria erogazione idropotabile.