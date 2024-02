Atletica, l'Italia a podio nei mondiali universitari: super esordio per il tecnico cosentino Maurizio Leone

L’Italia del cosentino Maurizio Leone a podio ai Mondiali Universitari di Cross con Luca Ursano primo degli italiani. La Calabria del mezzofondo eccelle sui sentieri desertici di Muscat, negli Emirati Arabi.

Condotta gagliarda fin dallo starter (ore 9 italiane) del 24enne Ursano, subito in testa per dettare i ritmi a 32° di temperatura. Dal terzo chilometro prendono l’iniziativa gli atleti giapponesi, spagnoli e africani che spaccano il gruppo in due tronconi con gli azzurri Ursano e Bedini a ridosso dei primi.

Vince l’ugandese Seth Akampa che chiude i 10km in 29:12. Ottimo settimo posto di Luca Ursano (primo azzurro al traguardo) in 29:51. La classifica a squadre vede l’Italia al terzo posto, dietro solo a Giappone e Francia. Argento a squadre per le azzurre. Davvero un super esordio da Direttore Tecnico della Nazionale per Maurizio Leone.