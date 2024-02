Messina, conclusi i lavori allo svincolo di Tremestieri: riaperta l'uscita in direzione Catania

Si sono conclusi con un giorno di anticipo il lavori del Cas di ripristino del fondo stradale lungo lo svincolo di Tremestieri. Attorno alle 20,30 di ieri sera è stata riaperta al traffico l’uscita per chi viaggiava verso Catania e quindi per oggi non ci saranno i disagi annunciati nei giorni scorsi. In realtà anche venerdì il traffico nella zona è stato meno caotico di quello registrato ad inizio mese per un cantiere simile.

Autostrade siciliane ha già stilato il programma di altri tre interventi di rifacimento del manto in due ulteriori svincoli cittadini. In questo caso si va dalla mezza giornata ai due giorni di chiusure. Il 24 febbraio l’intervento prevede la chiusura della rampa d’ingresso di Messina Centro dalle 6. La conclusione è stata prevista alle 20 di domenica 25 febbraio. Dalle 6 del 2 marzo alle 20 dello stesso giorno sarà chiuso a Messina Centro lo svincolo in uscita dalla tangenziale. Dalle 6 del 9 marzo alle 20 dello stesso sabato sarà chiuso, infine, lo svincolo di Messina Gazzi in ingresso in tangenziale.