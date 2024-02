Educazione finanziaria, incontro al "Palma" di Corigliano promosso da Lions e Confidi

In una società nella quale si è sempre più attratti dal guadagno facile, senza sforzi, urge avviare un percorso di educazione finanziaria. L’obiettivo è quello di informare sui rischi che si celano dietro modalità di guadagno che potrebbero apparire allettanti e di facile acquisizione, ma in realtà nascondono pericoli da non sottovalutare. La categoria più “fragile”, sotto questo punto di vista, è quella dei ragazzi. Il giovane dei nostri tempi è abituato al “tutto e subito” e non disdegna di andare dietro a pubblicità mendace tipica, terreno fertile per i social e Internet in generale, abituati a vendere fumo negli occhi.

È per questo che il Lions club Corigliano Thurium e il Lions club Paola - in collaborazione con Confidi a Sud, “Fondazione Rime per un Sogno”, Asset Managment, Bnl-Bnp Paribas. Life Banker - hanno organizzato un seminario nell’Istituto di Scuola Secondaria di II grado, ITC Palma - Corigliano-Rossano, per sabato 24/02/2024. L’obiettivo è quello di far partire, appunto, un processo di educazione finanziaria con i ragazzi.