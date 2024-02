Messina, lavori di bitumazione sul viale Italia: disagi fino a oggi

Ci vorrà un’altra giornata di pazienza. Perché i disagi, prevedibili, ci sono stati e dureranno sino ad oggi. La chiusura del tratto di viale Italia, nel tratto compreso tra il viale Europa e via Noviziato Casazza, infatti, ha riversato tutto il traffico proveniente dallo svincolo di Messina Centro e dalla zona a monte della città sul viale Europa e sulla via Santa Marta, con code di auto evidenti ed inevitabili tempi di attesa in macchina per tanti automobilisti. Dal canto suo, la polizia municipale ha rafforzato, ieri mattina, e lo farà anche oggi, la sua presenza nelle arterie interessate con tre pattuglie coordinate dal commissario Giovanni Giardina soprattutto nella zona della rotonda tra il viale Europa e la via Cesare Battisti e comunque lungo tutte le strade secondarie rispetto al viale Italia.

I lavori di ripristino dell’asfalto della semicarreggiata lato valle sul viale Italia, a partire da via Gubbio, ieri, si sono svolti regolarmente. Interdetto il traffico da sud a nord, il tratto è percorribile tra via Noviziato Casazza e viale Europa. La ditta incaricata dei lavori ha il compito di eliminare tutti gli avvallamenti presenti e dovuti in gran parte alla presenza di alberi di grosse dimensioni che con le loro radici creano pericoli per le auto ma soprattutto per i mezzi a due ruote che quotidianamente la percorrono.

I lavori prevedono un intervento solo lungo la semicarreggiata di valle, ma la ditta incaricata interverrà anche in quei tratti in cui il dislivello o l’asfalto pericoloso si estende anche all’altra carreggiata. I lavori dovrebbero essere completati entro la serata di oggi, con la riapertura della strada alla circolazione. Il viale Italia, infatti, è un’arteria fondamentale ma lo sarà soprattutto nel weekend, quando inizieranno gli interventi previsti per il rifacimento dello svincolo in entrata di Messina Centro, che resterà chiuso costringendo tanti automobilisti a entrare in tangenziale dagli svincoli di Boccetta o Gazzi.