La morte di un 14enne dopo un malore e due ricoveri, aperta un'inchiesta

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del 14enne di Sarno (Salerno), deceduto nella notte tra domenica e lunedì nell’ospedale di Nocera Inferiore. Il giovane, come riportano oggi il Corriere della Sera e alcuni media locali, era stato ricoverato a Nocera dopo essere stato già visitato e dimesso dall’ospedale di Sarno. A quanto pare lamentava una forte emicrania e conati di vomito. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che hanno provveduto a sequestrare le cartelle cliniche in entrambi gli ospedali. Sequestrata anche la salma che, nelle prossime ore, sarà sottoposta ad autopsia. Sotto choc l’intera comunità di Sarno. «La morte di un ragazzo così giovane è un dolore unico ed indicibile e fa capire e comprendere i veri valori e le disgrazie autentiche», ha scritto sui social la sindaca facente funzioni di Sarno, Eutilia Viscardi. «La mia vicinanza alla famiglia, non ci sono parole, solo lacrime e sofferenza. La nostra città piange per un angelo volato via troppo presto».