Tragedia nel mondo del canottaggio, muore a soli 28 anni Guido Maria Ciardi. lascia una bimba di due anni

La morte di Guido Maria Ciardi, il giovane campione di canottaggio di soli 28 anni, è una terribile notizia per lo sport italiano e per la città di Lodi. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nel dolore non solo la comunità lombarda, ma anche la sua famiglia, soprattutto considerando che lascia una bambina di soli due anni.

Guido è sempre stato un atleta eccezionale, che ha scoperto la sua passione per il canottaggio all'età di 19 anni, dopo aver iniziato con il nuoto. Seguendo le orme del padre Gianluca, ha dimostrato fin da subito un talento straordinario e una determinazione senza pari. Il suo impegno lo ha portato rapidamente ai vertici della sua categoria, ricevendo anche importanti riconoscimenti come la medaglia al valore atletico di Bronzo conferitagli dal CONI nel 2019.

Ciardi era noto per la sua costante ricerca di miglioramento e per la sua dedizione assoluta allo sport. Nel 2016, ha fatto parlare di sé laureandosi campione italiano di canottaggio nella categoria esordienti, stabilendo un tempo impressionante nel percorso solitario di un chilometro nel mare di Genova. Nel 2020, ha aggiunto un altro prestigioso titolo alla sua collezione vincendo il "Trofeo Punta Caruso" a Ischia.