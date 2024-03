Il Milan vince 1-0 con Okafor, la Lazio chiude in 8

Un gol di Okafor all’88mo regala al Milan un successo pesantissimo sulla Lazio, nella sfida d’apertura della 27ma giornata di Serie A. All’Olimpico finisce 1-0 grazie al sigillo in extremis del giovane svizzero entrato dalla panchina ma la partita nel finale si trasforma in una corrida per le espulsioni nella ripresa di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, con i biancocelesti costretti addirittura a chiudere in otto. Annullato per fuorigioco un gol a Leao, con netta deviazione di Gila. Con questo successo la squadra di Pioli mette fine a un filotto di tre gare senza vittorie tra Serie A ed Europa League, salendo a 56 punti e portandosi momentaneamente a -1 dalla Juve seconda, mentre gli uomini di Sarri rimediano il quarto ko nelle ultime sei di campionato (secondo di fila), restando a quota 40.

Più intraprendente l’avvio dei biancocelesti, che dopo neanche una decina di minuti dal fischio d’inizio sfiorano il vantaggio da una situazione di corner: Luis Alberto mette in mezzo, Anderson spizza e favorisce la deviazione sotto porta di Vecino, terminata a lato di un soffio. Una manciata d’istanti più tardi, invece, è la difesa rossonera a rischiare la frittata dopo un malinteso tra Maignan e Florenzi, con il portiere ospite che interviene prima sul pallone e poi travolge Castellanos scatenando le proteste laziali per un presunto rigore. Il Milan sembra far difficoltà a costruire gioco e si fa vedere pericolosamente solo nel recupero del primo tempo, arrivando alla conclusione con

Pulisic alzata in corner da Provedel. Nella ripresa a partire più convinta è la squadra di Pioli, che dal 57' ha anche la possibilità di approfittare della superiorità numerica per il doppio giallo rimediato in pochi minuti da Pellegrini, autore di due falli ai danni di Pulisic, il secondo mentre chiedeva che gli avversari buttassero la palla fuori per soccorrere un compagno. Al 75mo Loftus-Cheek sfiora il vantaggio con una bella girata al volo su cross da destra (parata di Provedel), sul ribaltamento di fronte invece Immobile fallisce sotto porta il possibile 1-0 laziale su assist di Isaksen. Il match s'infiamma improvvisamente e appena un minuto più tardi il Milan sbloccherebbe il risultato con un tiro-cross di Leao deviato nettamente da Gila, ma tutto viene reso vano da una posizione irregolare del portoghese. Nel finale però i rossoneri trovano comunque il match point grazie alla fiammata di Okafor, che risolve un batti e ribatti in area indovinando un destro che Provedel riesce solo a toccare. Prima del triplice fischio la sfida s'innervosisce e a farne le spese sono altri due giocatori della Lazio: vengono espulsi Marusic e Guendouzi, che costringono i capitolini a chiudere in otto.