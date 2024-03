L'Agifar conferma Maria Francesca Gallo, sarà presidente anche per il triennio 2024/2026

L’assemblea ha deciso di rinnovare piena fiducia al Presidente in carica Mariafrancesca Gallo per il triennio 2024/2026. Le elezioni si sono svolte presso l’associazione INFORMASTUDENTI Farmacia, Polifunzionale Dipartimento di Farmacia (Università della Calabria). La squadra si compone di alcuni dei precedenti membri con cariche differenti: vice Presidente, Giovanni Paolo Ioele, Segretario, Enrico Blasi e Tesoriere, Carmela De Luca. Il Consiglio, costituito da 5 consiglieri, ha visto l’elezione di nuove leve e si compone dei seguenti membri: Alessandra Donato, Enrico Liguori, Maria Angelica Stamato, Marilù Larocca e Rosina Oliva. Segue con lo stesso criterio, il Collegio dei Probiviri costituito da Francesco Gallina, Francesco Mungo e Maria Vittoria Altomare e, il Consiglio dei Revisore dei conti, composto da Lorenza Romio, Simone Rosato e Salvatore Tomaselli. Il triennio, appena trascorso con la pandemia, ha segnato la storia dell’associazione e dei farmacisti che hanno risposto in modo attivo e propositivo ad ogni progettualità proposta. Il lavoro di squadra e l’introduzione della nuova formula a distanza ha mantenuto vivo il senso di unione dei giovani, che non hanno mai smesso di confrontarsi e formarsi, anche dopo le dure giornate caratterizzate da file interminabili in farmacia. Determinante è stata la collaborazione con le Istituzioni e l’Università che hanno rappresentato i punti cardinali per l’associazione in un momento in cui il tragitto da percorrere, specialmente all’inizio, non era ben chiaro. Considerato che a livello nazionale, il farmacista ha assunto un ruolo di maggiore peso e responsabilità nell’ambito sanitario, l’associazione è stata promotrice di diverse proposte di aggiornamento sia a distanza che in presenza. Auguriamo al Presidente di proseguire il cammino di innovazione con percorsi formativi sempre più adeguati e rispondenti alle sfide della società.