Messina, nel weekend la quarta interruzione idrica per lavori all'acquedotto

E domani scatta il quarto e penultimo intervento del cronoprogramma delle opere per la mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo. Lo schema è più o meno il solito. Il cantiere prenderà il via alle 7 di domani e si concluderà entro le successive 24 ore. L’interruzione idrica scatterà contemporaneamente ma gli effetti proseguiranno fino a domenica con il reale ritorno alla normalità per lunedì mattina.

La zona interessata è quella che va da Mortelle a Contesse, nessuna disagio per le altre aree cittadine. Ad illustrare i dettagli tecnici e il piano operativo sono stati il sindaco Federico Basile e la presidente di Amam Loredana Bonasera con gli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, i componenti il cda Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale Pierfrancesco Donato.

«Continuiamo il percorso avviato e oggi siamo qui per comunicare alla cittadinanza il quarto step di lavori su un totale di cinque, un iter di attività che procede secondo un range di assoluta normalità«, così il sindaco Basile. «Nel corso di questo step saranno recuperati i due interventi a Roccalumera e Tremestieri non effettuati nella fase dello scorso mese di febbraio, ci accingiamo così a completare l’attività come da cronoprogramma – ha proseguito il sindaco – confortati anche dalle condizioni meteo ottimali che non dovrebbero interferire con il buon proseguimento delle operazioni».