L’affluenza totale alle elezioni presidenziali russe in tutto il paese alle 20:00 ora di Mosca è stata del 73,33%. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. I dati non tengono conto dell’affluenza alle urne nel voto elettronico a distanza. Alle 20:00, ora di Mosca, i seggi elettorali avevano completato il loro lavoro in tutte le regioni del paese, a eccezione della regione di Kaliningrad.

L’Occidente ha fallito nel suo tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali in Russia. Lo ha affermato il ministero russo degli Esteri citato dalla Tass. Putin all’87,8% dei voti secondo i primi exit poll di Mosca. I tre candidati che correvano alle elezioni presidenziali con Vladimir Putin hanno ottenuto percentuali ciascuno al di sotto del 5%. Il candidato comunista Kharitonov è dato al 4,7%, quello di Gente Nuova, Davankov, al 3,6% e quello del Partito liberaldemocratico Slutsky al 2,5%.

Navalnaya, "Sulla scheda ho scritto il nome di Alexei"