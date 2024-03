Elon Musk: "Uso ketamina nell'interesse degli investitori". Ecco cos'è il farmaco anestetico usato come droga

Nei mesi scorsi, secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, i manager di Tesla e SpaceX si erano detti preoccupati dall’uso di droghe ricreative da parte di Musk. Il miliardario aveva risposto con rabbia e rispedito seccamente al mittente le indiscrezioni, dicendo di non essere mai risultato positivo ai test sulle sostanze stupefacenti in tre anni.

«Ci sono dei momenti in cui nel mio cervello c'è uno stato chimico negativo simile alla depressione» e la ketamina lo allevia, ha spiegato Musk. «Mi aiuta a uscire dalla negatività. Non penso di averne abusato: lavoro 16 ore al giorno e non ci sono situazioni in cui posso permettermi di essere fuori gioco», ha aggiunto il miliardario, precisando di aver parlato in passato su X del suo uso di ketamina per aiutare altre persone.

Rendendo il codice aperto a tutti, Musk alimenta ulteriormente il già intenso dibattito sull'intelligenza artificiale, confermando con i fatti la sua convinzione: ovvero che una tecnologia così importante come l'intelligenza artificiale non può essere controllata unicamente da giganti come Google e Microsoft, che è partner di OpenAI.

Il miliardario, come promesso, ha reso open source la sua chatbot Grok, la rivale di ChatGPT, intensificando lo scontro con OpenAI, alla quale ha fatto causa per aver tradito la sua missione originaria.

Nella lunga intervista a Lemon, Musk ha raccontato il suo recente incontro con Donald Trump in Florida ("ero a casa di un amico per colazione ed è venuto. Non mi ha chiesto donazioni e non pagherò i suoi conti legali") e si è detto «ottimista» sul futuro di X.

Che cos'è la ketamina

La ketamina, conosciuta principalmente come anestetico generale, ha guadagnato notorietà per il suo utilizzo anche come droga ricreativa. Questa sostanza psicoattiva, scoperta negli anni '60, ha suscitato interesse sia nel campo medico che in quello dell'abuso di sostanze. Esploriamo cosa rende la ketamina così unica e controversa.

Definizione

La ketamina, classificata come un anestetico dissociativo, agisce inducendo uno stato di anestesia e dissociando la mente dal corpo. Chimicamente simile alla fenciclidina (PCP), la ketamina è stata originariamente sviluppata per l'uso in campo veterinario e successivamente approvata per l'uso umano come anestetico.

Utilizzo medico

La ketamina è ampiamente impiegata in campo medico per l'anestesia generale, specialmente in interventi chirurgici di breve durata o in situazioni in cui altri anestetici potrebbero essere inappropriati. La sua capacità di indurre anestesia rapidamente la rende preziosa in situazioni di emergenza.

Effetti "ricreativi"

Oltre al suo utilizzo medico, la ketamina è diventata popolare come droga ricreativa per i suoi effetti dissociativi e allucinogeni. Quando assunta in dosi non terapeutiche, può produrre sensazioni di dissociabilità dal corpo e alterazioni della percezione sensoriale, spesso accompagnate da allucinazioni.

Implicazioni psichiatriche

Studi recenti hanno indagato sull'efficacia della ketamina nel trattamento della depressione resistente al trattamento e di altri disturbi psichiatrici. Alcuni ricercatori ritengono che la ketamina possa offrire un rapido sollievo dai sintomi depressivi, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i suoi effetti a lungo termine.

Rischio di dipendenza e abuso

Come molte sostanze psicoattive, la ketamina comporta il rischio di dipendenza e abuso. Il suo utilizzo non controllato può portare a una serie di problemi di salute fisica e mentale, nonché a dipendenza psicologica.

La ketamina, in altre parole, è una sostanza unica con molteplici applicazioni e implicazioni. Mentre continua a essere uno strumento importante in campo medico, il suo crescente utilizzo ricreativo e le questioni legate alla dipendenza e all'abuso sollevano interrogativi importanti sulla sua sicurezza e sui suoi effetti a lungo termine. La ricerca continua è essenziale per comprendere appieno il ruolo della ketamina nel contesto medico e per affrontare le sfide correlate al suo uso non terapeutico.