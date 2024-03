Messina è città del dono. Le parole e i colori dei giovani

Clamoroso successo per la I edizione di “Messina Città del Dono”. 25 giurati, più di 1.500 gli studenti coinvolti nel progetto, 12 tra vincitori e vincitrici, 14 menzioni speciali, 1 premio alla memoria, 4 presentatori, musica, sorriso, 1 mostra fotografica e oltre 20 partner e sostenitori dell’evento promosso da Fasted Messina Onlus. Naming, format e ideazione del progetto sono della fundraiser e comunicatrice sociale Letizia Bucalo Vita che ha anche curato la direzione artistica dell’evento. I giovani si sono misurati con parole, disegni e video nella “coniugazione” del concetto di dono.

I quattro presentatori, Gisella Cicciò con Alessandro Silipigni, e Noemi David con Fra Giuseppe Maggiore hanno condotto l’evento senza far mancare al pubblico condivisione, coinvolgimento, ed emozioni. Al fianco di Fasted anche i musicisti Vincio Siracusano, Piero Cucinotta e Gianpaolo Villani che con Alessandro Silipigni hanno donato le loro percussioni e la loro musica-racconto; e lo stand-up comedian Danny Napoli, che ha fatto ridere di cuore tutti i presenti.

Particolarmente apprezzate “Le storie di Messina Città del Dono”. Pezzi di storia e di ispirazioni in riva allo stretto: dalla casa girevole, costruita per amore; alla generosa donazione del Principe di Collereale; all’inventrice dell’acquario, Janette Villepreux; a Sherifo, giovane del Gambia che a Messina ha trovato la vita. Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora ai servizi sociali Alessandra Calafiore, che hanno seguito l’intero progetto.

Categoria Colore 10/13 anni: 1^ premio: Marco Pezzotti Escobar, classe I D scuola Boer Verona Trento; 2^: Alessandra Sciarrone, classe III A scuola Boer Verona Trento; 3^ Riccardo Sacca', Alessandro Furrer, Aldo Russo, classe III F scuola Pascoli – Crispi.