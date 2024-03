Milazzo, la biblioteca tornerà ad avere un ruolo centrale

Restituire alla biblioteca comunale un ruolo centrale per i cittadini e soprattutto per i giovani. Si tratta dell’obiettivo dell’assessore alla Pubblica istruzione Lydia Russo che ha deciso di rimuovere i limiti di accesso legati all’orario ordinario svolto dal personale comunale che praticamente consentiva l’accesso a palazzo D’Amico solo in determinati orari e, nel pomeriggio, solo due giorni alla settimana, prevedendo, a partire da lunedì 25 marzo, un accesso quotidiano per i visitatori, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

“La biblioteca non è un sportello comunale – spiega Russo – bensì un luogo di aggregazione culturale al quale possono accedere tutti, dai giovani agli anziani desiderosi non solo di ritirare o visionare un libro, ma anche di poter vivere delle ore di confronto e di socialità. Una opportunità che non c’era mai stata e che sono contenta di poter avviare grazie anche all’immediata disponibilità del sindaco, che ringrazio. Rilanciare la cultura è possibile creando le condizioni già nei più giovani, abituandoli a recarsi in questo luogo che non deve essere per pochi ma per tutti”.

L’apertura “full time” della biblioteca si collega anche all’altra iniziativa che sempre l’assessore Russo ha promosso in queste settimane: “Colazione in biblioteca” rivolta ai bambini delle scuole elementari cittadine. “I primi incontri hanno confermato quello che mi attendevo e oltre ai bimbi ad appassionarsi sono anche i genitori. Molti di loro infatti durante l’attesa chiedono di visitare la biblioteca e si fermano a leggere anche qualche libro”.