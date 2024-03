Calcio, Baumgartner nella storia: segna dopo 6 secondi in Slovacchia-Austria. È il gol più rapido nella storia delle Nazionali

Christoph Baumgartner entra nella storia. L’amichevole di Bratislava fra Slovacchia e Austria è stata sbloccata dal 24enne giocatore del Lipsia dopo appena sei secondi: è il gol più veloce di sempre a livello di nazionali. Baumgartner, dopo il calcio d’inizio, ha superato un paio di avversari e poi da fuori ha sorpreso Dubravka: tolto così il primato a Lukas Podolski, a segno dopo 7 secondi con la Germania contro l’Ecuador nel 2013. Curiosamente Baumgartner ha rischiato di essere privato del record qualche ora dopo: in Francia-Germania, in corso al Groupama di Decines, i tedeschi sono passati in vantaggio con una rete siglata da Florian Wirtz quando erano trascorsi 7 secondi dal fischio d’inizio.