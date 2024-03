È la notte della Santa Pasqua, Papa Francesco affaticato ma determinato: “Liberiamoci dai macigni della morte presenti sul nostro cammino”

Dopo la rinuncia all'ultimo momento ieri sera a presenziare alla Via Crucis al Colosseo, stanco per la lunga Celebrazione della Passione in Basilica e soprattutto desideroso di non esporsi al freddo e all'umidità serali, Papa Francesco ha presieduto come previsto questa sera la Veglia pasquale a San Pietro.

Pur con la voce a tratti flebile e dall'andamento un po' faticoso, ha anche letto la sua omelia, in quella che peraltro è la celebrazione più lunga e solenne dell'intero anno liturgico. Un ulteriore segno positivo, in questo 'complicato' Triduo pasquale per il Pontefice, di quelli che in questi giorni ognuno è pronto a cogliere per valutare il suo stato di "affaticamento" o di buona salute.

La liturgia del Sabato Santo, in cui si celebra la Risurrezione di Cristo, stasera prevedeva anche che si impartissero i sacramenti dell'iniziazione cristiana - battesimo, cresima e prima comunione - a otto catecumeni adulti: quattro italiani, due coreani, un giapponese e una albanese. E Francesco - giunto in sedia a rotelle e poi assiso sulla poltrona davanti all'Altare della Confessione (che è sovrastato dalle impalcature per il restauro del Baldacchino) - sembra aver retto bene alla lunghezza e alla complessità del rito. Il che fa ben sperare anche per gli ulteriori impegni che attendono il Papa a stretto giro: domattina alle 10.00 la messa della Domenica di Pasqua in Piazza San Pietro, e alle 12.00 il Messaggio pasquale e la Benedizione 'Urbi et Orbi' dalla Loggia centrale della Basilica.

Probabilmente la decisione di riposare ieri sera, presa in extremis "per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua", come ha comunicato la Sala stampa vaticana, ha deposto a favore di un minore stress fisico e di una migliore prevenzione dei malanni di stagione, che negli ultimi tempi hanno un po' perseguitato l'87/enne Pontefice. Del resto anche l'anno scorso Francesco aveva disertato la Via Crucis al Colosseo, causa il "freddo intenso", anche se con un maggior preavviso fin dal primo pomeriggio.