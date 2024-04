Isola Capo Rizzuto, dal lungomare spariscono le costruzioni abusive VIDEO

Ruspe in azione questa mattina a Le Cannella per l’inizio dell’abbattimento di alcuni piccoli manufatti abusivi realizzati negli anni dai residenti: si tratta per lo più di muretti divisori, docce, parcheggi e verande, il tutto realizzato in maniera totalmente abusiva sul lungomare, dal lato bellavista. Soddisfatta la sindaca Maria Grazia Vittimberga: “Stiamo provando a mettere un po’ ordine sulle nostre coste, Le Cannella è un angolo di paradiso che purtroppo negli anni è stato devastato dalle costruzioni abusive, il nostro obiettivo è quello di restituire ai cittadini la bellezza di un luogo che ci ha regalato madre natura e di valorizzarlo con un’opera importante di riqualificazione”. “Dallo scorso anno – continua la Sindaca – Le Cannella ha iniziato a cambiare volto, prima gli scavi per la realizzazione della rete fognaria, un servizio essenziale per migliorare sia le condizioni igienico sanitarie di ogni residente, sia quelle ambientali; poi il via a lavori di rigenerazione urbana mirati alla riqualificazione dell’intero lungomare e delle due piazze della frazione, in questo ultimo contesto rientra la demolizione degli abusi iniziata questa mattina”. “Mi corre l’obbligo – prosegue ancora la Vittimberga - di sottolineare la collaborazione dei cittadini di Le Cannella che hanno capito l’importanza del progetto ma anche quanto sia fondamentale mettersi in regola: infatti sono circa un centinaio le richieste già pervenute negli uffici per regolarizzare gli allacci alla rete fognaria da parte dei residenti del lungomare”. “Questo – conclude la Vittimberga – è un chiaro segnale di come con impegno e passiamo stiamo riuscendo a portare migliorie non solo a tutto il territorio di Isola Capo Rizzuto, ma anche un notevole cambiamento nel comportamento dei nostri cittadini, orientato verso la legalità e la bellezza”.