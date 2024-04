Rosa Neto Falcomatà è morta al Gom. La madre del sindaco e moglie di Italo si è spenta dopo una lunga lotta

Si è spenta al Gom, dopo una lunga lotta, Rosa Neto Falcomatà, madre del sindaco Giuseppe e moglie dell'indimenticato Italo.

Nei periodo natalizio un grave malore, con il ricovero d’urgenza in gravi condizioni al Centro Cuore del Gom. Da allora non si è più ripresa, fino all'ultimo peggioramento e al ricovero in Rianimazione sino al decesso.

Stimata professoressa di Lettere classiche, presidente della Fondazione Italo Falcomatà, Rosa Neto è sempre rimasta vicina alle dinamiche politiche reggine ed è stata sicuramente una fonte d'ispirazione anche per il figlio, il quale negli ultimi mesi è stato costantemente al capezzale della madre, sino al decesso avvenuto questa mattina.