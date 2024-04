Il Crotone sconfitto allo "Scida", il Brindisi vince 2-1 in rimonta

CROTONE-BRINDISI: 1-2

MARCATORI: 8’pt Tumminello (rig), 34’pt Falbo, 22’st Trotta

CROTONE (4-4-2): D’Alterio 5,5; Leo 5, Battistini 4,5, Bove 4,5, Giron 5; Bruzzaniti 5 (1’st D’Errico 5), Zanellato 4,5 (1’st Felippe 4,5), Vitale 4 (39’st Vinicius sv), Tribuzzi 5,5 (33’st Cantisani sv); Tumminello 5,5, Comi 5 (1’st Kostadinov 5). All. Zauli 4,5

BRINDISI (3-5-2): Saio 6; Calderoni 6, Bonnin 6,5, Monti 6,5; Galazzini 6,5 (45’st Zerbo sv), Martorelli 6 (16’st Labriola 6,5) , Petrucci 6 (39’st Vona sv), Pinto 6, Falbo 7; Pagliuca 6 (16’st Guida 6,5) , Trotta 7 (40’st Bagatti sv). All. Losacco 7

ARBITRO: Di Loreto di Terni 6

NOTE:

Biglietti n 643 incasso 2.303,00

Abbonati n 3.341 rateo 10.710,69

Totale titoli 3.984 incasso 13.013,69

Ammoniti: Martorelli, Zanellato, Leo, Tribuzzi

Angoli: 3-8

Recuperi: 1’pt, 4’st

Clamoroso allo “Scida”: il Crotone, passato in vantaggio dopo appena 8’ dall’inizio della gara, si complica la vita da solo facendosi rimontare, per l’ennesima volta, dal fanalino di coda del torneo, il Brindisi, che prima al 34’pt pareggia i conti con Falbo e poi, nella ripresa, al 22’, supera i pitagorici con l’ex di turno Trotta. Pessima prestazione da parte dei pitagorici che continuano a mostrare le stesse lacune da inizio stagione, andando a peggiorare quello che era il fiore all’occhiello della squadra, ovvero l’attacco, che non riesce a concretizzare le occasioni create. Festeggia il Brindisi, che si porta e meno 7 dal Monterosi, mentre il Crotone, che esce tra i fischi dello “Scida”, sembra avere mollato e chiuso il campionato.